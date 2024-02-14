丞舞製作《浮花》概念源自台灣宗教儀式「放水燈」，國際巡演逾百場，足跡遍及德國、西班牙、英國、蘇格蘭、法國、瑞士等。（丞舞製作團隊提供／李欣恬台北傳真）

台灣舞團「微光製造」及「丞舞製作團隊」將於2月17至18日在西班牙巴塞隆納花市劇院（Mercat de les Flors）「台灣全景」（Panorama TAIWAN）節目演出，分別呈現《捺撇》和《浮花》，向歐洲觀眾展現台灣當代舞蹈的獨特魅力。

微光製造由舞蹈工作者王宇光與李尹櫻於2019年成立，創作當代舞蹈作品，並發展「到處跳舞」計畫，透過對身體探索、提問，持續創造當代身體的獨特性。作品《捺撇》以紙張與墨跡雙人舞發展創作，試圖拆解存在之間的關聯，透過不同介質的經驗重構，反思「我們」的構成。從兩人關係，在對立與平衡的取捨之間衝撞出新的肢體語彙，賦予獨特的敘事手法。

丞舞製作團隊由編舞家蔡博丞於2014年創辦，致力推展臺灣年輕世代原創表演藝術，並深耕歐陸市場。《浮花》為悼念編舞家已逝父親的作品，也對當前的人生進行思辨，靈感「燈光會熄滅，記憶永留存」取材自臺灣民間信仰「放水燈」儀式，舞者化身水中載浮載沉的水燈，以水為憑藉，透過細緻的肢體迴旋更迭，演繹水面下的萬物流轉。

微光製造藝術總監王宇光表示，這是團隊首次在西班牙登台，非常驚喜地發現在演出前3個月票券就已經完售，很期待與觀眾在巴塞隆納一起過新年；丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞則說，上次到西班牙演出已是2019年，時隔近5年，很開心帶著舞作回到充滿回憶的國家，期許丞舞能透過作品再次擄獲西班牙觀眾的心，也讓更多人看見台灣。

巴塞隆納花市劇院創建超過30年，現為西班牙重要表演藝術中心，是南歐首屈一指的舞蹈之家，特別以其活躍的藝術家駐村計畫聞名，是推動「動態藝術」（movement arts）的關鍵力量。除以舞蹈為主要策展內容，藝術範疇含括視覺與肢體劇場、表演、馬戲等，也是歐盟贊助的歐洲舞蹈館網絡（European Dancehouse Network, EDN）組織成員。