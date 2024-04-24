匯銀主管表示，新台幣跟著外資上午開始匯入，加上早盤外資延續匯入動能，推升新台幣漲幅，而午後第一盤外資也加碼匯入，撐住台幣升幅，但盤中只有一兩波小激情，整體來看，市場靜待周五美國公布3月個人消費支出（PCE）數據，交易氛圍趨於觀望。

匯銀主管表示，新台幣結束上周激情，本周已經回穩、並收下連二紅，主要就是台股回穩帶動匯價漲勢，尤其台積電上漲3％～4％激勵台股大漲，加上美元指數稍稍回落，也帶動新台幣走強。

根據央行統計，美元指數下跌0.17％，主要亞幣24日大多續升，韓元強升0.66％最強，其次為新台幣升0.2％、星幣升0.14％、人民幣小升0.01％，惟日圓續貶0.05％。

外匯交易員指出，目前中東地緣風險仍有不確定性，但上周衝突帶來的恐慌情緒大致消化告段落，美元指數雖已出現小幅修正，但仍支撐在105.7以上高位，預計在美國3月PCE數據公佈前，美元還是維持在高檔震盪，除非市場有更大題材驅動，否則新台幣短線將先在32.5元關卡徘徊。

交易員也說，本周也要留意日本央行開會，近期日圓已直逼155大關，持續刷新歷史新低，日本央行有無干預動作，若有實質進場操作，才有帶動日圓阻貶可能，並進一步將牽動亞幣走勢。