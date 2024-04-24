彰化大村鄉連3次當選的鄉代賴玟廷（62歲），今天（24日）傍晚6時許，在員林市自家中輕生送醫不治。據了解，他妻子前年驟逝，但為人相當樂觀、服務熱誠，在地方累積厚實基礎，也培養子弟兵準備接棒，卻在此時發生噩耗，讓親朋好友們相當不捨。至於詳細原因及死因仍待警方調查釐清。

彰化縣消防局今天傍晚6點21分獲報，在員林市一處住家內需緊急救護，救護人員到達現場發現賴玟廷在家輕生，家屬正在進行CPR，救護人員評估已明顯無呼吸心跳。立即接手持續CPR急救，隨後送員基醫院急救，但仍不治。

轄區警方表示，此案件現場發現有輕生的工具，初步排除他殺可能，傷者送到醫院仍搶救不治，至於詳細輕生原因，還有待警方調查後釐清。

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