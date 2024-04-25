風水輪流轉！一名人妻透露，過去老公很愛去酒店，導致夫妻倆天天吵架，但婆婆卻跟她說「男人去那裡是放鬆心情」，後來她不再為此吵吵鬧鬧，怎料，公公近期熱衷社區的跳舞班、唱歌班，跟異性近距離接觸，婆婆一看氣炸了，她則拿當初婆婆說的話，來堵她的嘴，讓大批網友看了不禁叫好。

一名人妻在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」發文表示，以前老公很愛去酒店、越南店，那時候夫妻倆每天吵架，但婆婆卻跟她說「男人去那裡是放鬆心情…」等風涼話，還要她別為了這種事情吵吵鬧鬧。

某天，人妻突然開竅，再也不為此吵架，久而久之老公也沒再去了，但令婆婆想不到的是，如今風水輪流轉，公公最近很熱衷社區的跳舞班、唱歌班，課程時間還沒到早早就出門了，就算下課了也不回家，和異性沒距離地唱歌、跳舞，時常牽著手、摟著腰，聽鄰居說婆婆看到時氣炸了，在現場就直接給公公難看，回到家2人還是一直吵，害得全家不得安寧。

對此，人妻則跟婆婆說「男人去唱歌跳舞是讓自己放鬆心情…」，她也坦言「其實彼此心知肚明，我的確是話中有話」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言叫好「女子報仇，三年不晚⋯哈哈」、「拿她之前說的話，來堵她的嘴，剛好而已」、「別人的老公亂搞都沒事，自己的老公亂搞就是天塌下來」、「不是不報，時候未到，時間若到，準備ㄎㄧ笑」、「一種現世報的概念」。