開創全球首見的房地產代銷業、及台灣預售制度的「開山鼻祖」-「台北房屋」，被北屋人稱為「房地產界的哈佛大學」，造就諸多各霸一方的精英人才，雖然已走入歷史，但也寫下一頁傳奇，創辦人葉條輝旗下愛將陸續在房地產業界開枝散葉，今（24）日晚上號召徒子徒孫達125人，舉辦家族聯誼會。對於當前房市，葉條輝認為，台積電奠定台灣成為全世界重心的基礎和底氣，對於台灣房市頗有信心，未來還有十年的多頭。

曾經寫下台灣房地產史上一頁傳奇的台北房屋，雖然當年因財務問題而走入歷史，但是台北房屋家族成員陸續在建築業、代銷業開枝散葉，逐步壯大，不少都是當代房地產市場喊水會結凍的風雲人物，可謂臥虎藏龍，包括創辦人之一何國慶、新聯陽實業創辦人涂煌鎮及廖浤書、中佳電力董事長王應傑等。

另外，祝文宇創辦甲山林集團、愛山林建設，其中愛山林一度擔綱，躍居為上市營建股「股王」；張裕能、曹瑞濱、李幹樂等，則創辦甲桂林廣告，後來張裕能再創辦大隱開發，李幹樂創辦桓邦建設；另外王明成創辦傳真實業；至於陳清堯，創辦白天鵝建設，躍居為「基隆王」，甚至近五、六年全台攻城略地插旗高雄、台南、嘉義、台中，搶先布局中南部大崛起的一片江山，身價也直線暴漲。

此外還有叱吒建築界的建築師李天鐸、立信機構董事長賴運興，及潤泰集團業務大將人稱「黑金鋼」的陳麗玉等。

葉條輝的秘書陳麗瓊表示，台北房屋家族之所以會舉辦聯誼會，主要是她從2012年開始，發起籌組首次聯誼會，當時已號召18人與會，第二次盧達一主辦，當時有3桌參與，第三次林建標舉辦，擴大到8桌，自第四次由祝文宇舉辦後，就擴大到100人以上與會，達115人，疫情期間一度暫時中斷3年，迄今，已經舉辦第11屆，當年台北房屋規模多達20幾個部門，員工將近400人，關係企業達11個，迄今雖然台北房屋已經不再，但已成為「房地產界的哈佛大學」，因為有一位了不起的校長，叫做葉條輝，也是創辦人及董事長。

台北房屋可謂台灣房地產史的一頁傳奇，當年，還在中原大學化學系唸書的葉條輝，就萌生創業念頭，他大膽築夢，想要建立一個房地產交易平台，因此在學校籌組了一個社團「芃芃社」後，也因此結識何國慶、林健標、涂煌鎮等同學，幾個年輕人，展開追夢人生，想做一個屬於大家的房地產銷售平台。

葉條輝畢業後，於民國60年10月，攜手何國慶創辦台北房屋，從承租一間南京東路伊通街的舊公寓，從一輛50CC摩托車開始，白手起家，開啟代銷的先河，也創造預售制度。現在的年輕人創業，大多叫新創事業、網紅，而當年葉條輝和何國慶創業，正是房地產業界的新創事業，也首創擘劃出長達半世紀的預售制度，以及代銷業。

極盛時期的台北房屋，當年已從代銷，擴及房地產開發、百貨商場等事業，在房地產市場上的市佔率，高達6成以上！年營業額高達30億元，寫下台灣房市的新歷史。

今天葉條輝上台致詞時，跟台北房屋家族成員敘舊，談到大家每次聯誼會相聚在一起，都很懷念當年叱吒風雲的台北房屋，大家也因為有因緣而可以在一起共事，台北房屋也因為這場因緣，而造就了許多人才。

葉條輝一一點名當年的愛將，指出像是他特助朱邦復，後來就發明倉頡輸入法；林天貴，則是「翻譯界的天花板」；王行恭，是平面設計大師；張光民，中原大學榮譽博士、台創中心總顧問；何國慶，他的夫人是第一位捐出1,000萬元給慈濟，並協助慈濟在加拿大開創據點的推手。

另外還有王應傑、涂煌鎮、祝文宇、張裕能、曹瑞濱、李幹樂、王明成、陳清堯、賴運興、陳麗玉等愛徒，也都被葉條輝點名。一切的一切，都是因緣，這麼多了不起的人物，都來自台北房屋這個大家族。

觀察當前房市走勢，葉條輝信心十足，他指出，未來十年很多全世界資金都會陸續向台灣靠攏，原因是台積電帶頭，高科技產業在台灣形成群聚效應，讓台灣被全世界看到！最難得可貴是親切、真誠，為世界沒有的，且台灣可以融合、包容各種宗教，台灣會扮演傳承中華倫理的角色，成為世界和平中心，所以台灣將來會不得了。