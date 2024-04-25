台74甲線彰化市東外環道，25日清晨5點左右發生聯結車自撞事故，肇事駕駛並噴飛至路邊草地，被送醫搶救。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

台74甲線彰化市東外環道，今天清晨5點多發生1起聯結車自撞事故，張姓男子（37歲）駕駛聯結車行經台74甲線北上3公里時，不明原因自撞，聯結車衝撞路旁遊憩設施，駕駛噴飛至路邊草地，被送醫搶救，車禍原因由警方調查釐清中。

今天清晨約5點，民眾發現1輛聯結車衝出台74甲線彰化市東外環道北上彰化市往台中市方向北上3公里處，車輛停在機慢車道，車頭與車道垂直，且路旁草地倒臥1名男子，立即打110報案。

警方到場，發現張姓男子駕駛聯結車行經事發路段時，不明原因自撞，車輛衝出路外，撞毀該地遊憩等設施，駕駛張男在劇烈撞擊下噴飛，倒臥於路邊草地，經場查看仍有意識。警方通知救護人員到場，將張男送往彰化基督教醫院急救，並通知家屬到醫院陪同。

由於台74甲線是彰化市往來台中市的重要道路，為避免事故現場影響上午上班交通尖峰時段通行，警方在事發後隨即在現場管制疏導交通，並同步通報公路局彰化工務段及拖吊車到場，約在今天上午8點左右將事故現場排除。

警方表示，這起自撞事故究竟是因疲勞駕駛或其他原因肇禍，尚待調查釐清，而因肇事的聯結車駕駛張男尚無法進行吹氣測試，已報請檢察官血液鑑定許可中，以釐清有無酒駕情事。