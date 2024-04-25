陳姓員警幫柴犬拍照上網協尋，結果網友都歪樓。(摘自臉書社團「永康大小事」／曹婷婷台南傳真)

永康分局大灣派出所昨天中午接獲民眾帶來1隻疑似走失的白色柴犬，員警為幫柴柴趕快找到家人，幫毛孩拍「走失照」，PO上臉書社團協尋，結果網友都歪樓「請問走失的是後面的那位嗎？」「可以跟警察說...我走失嗎？」意外讓帥氣靦腆的陳姓員警受到關注。

台南永康一名王姓女子昨天上午11點在大灣路與文賢路路口，發現1隻白色柴犬獨自走在馬路上，疑似迷路「走失」，因當地交通車流量大，就怕有安全疑慮，趕緊牽著毛孩到永康分局大灣派出所報案，並拍照協尋，結果，引來許多網友留言，讓警方也不禁莞爾。

「請問走失的是後面的那位嗎？」、「我走失了，想要登記」、「警察小哥哥很可以」等，意外讓員警成為討論的焦點。該名員警為大灣派出所陳姓員警，警專39期，剛畢業分發到大灣派出所服務，他說，家中只有喵星人，對照顧毛孩有些緊張，但並非首次處理寵物走失，所幸柴柴個性親人也很乖。

陳姓員警表示，該隻白色柴犬身上有攜帶項圈，研判有人飼養，且身上也相當乾淨，經寵物醫院晶片掃描檢查，雖有發現飼主名字，卻沒有留聯絡電話。他表示，白柴為男生，尾巴相當捲翹，耳朵及背部有些許黃毛，看起來就像烤過的棉花糖，相當可愛，當下也準備狗罐頭及飲用水讓白柴充飢，經網路協尋，飼主約下午2點致電派出所詢問，順利替毛孩找到主人。