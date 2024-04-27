員警發動攔截圍捕，在介壽路上的火葬場前，發現男子蹤影，於是上前攔車。（圖／警方提供）

員警發動攔截圍捕，在介壽路上的火葬場前，發現男子蹤影，於是上前攔車。（圖／警方提供）

員警發動攔截圍捕，在介壽路上的火葬場前，發現男子蹤影，於是上前攔車，當場查獲被害人皮包遭竊的手機、提款卡及現金2萬元。（圖／警方提供）

76歲程姓老竊賊到香鋪佯裝要買鞭炮，趁老闆娘進屋內拿貨時，偷走放在櫃台上的錢包，然後騎機車逃逸，老闆娘拿著鞭炮走出來發現客人不見了，一小時後才發現自己錢包被偷，急忙報警，員警到場調閱監視器發動攔截圍捕，45分鐘後就將這名慣竊攔下，在機車置物箱搜出被偷的錢包，當場人贓俱獲。

警方表示，這名76歲的程姓慣竊，因為缺錢花用，竟然騎著機車到三峽物色目標，他挑上位在中正路二段上這家金鋪，平常只有老闆娘一個人顧店，於是就在20日上午10時30分，他獨自來到香鋪，進到店內就跟老闆娘說：「給我一串長鞭炮」。原來他早就打量好老闆娘平日都把長串鞭炮放在店後方，遇有顧客要買，就會進到屋內取貨，程姓慣竊利用這個空檔，不動聲色把老闆娘放在櫃台上的錢包，塞進外套內偷走，走出店外騎上他的機車揚長而去。

50歲的黃姓老闆娘拿著鞭炮走到櫃檯，發現客人走了，當時她也不以為意，還以為客人有事不買了，直到過了一個小時，她才突然想起自己放在櫃台上的皮包怎麼不翼而飛，於是想到前一個來買鞭炮的客人最可疑，她急忙打電話報警。

三峽警到場，調閱監視器查看，發現這名穿著淺色外套的男子，騎著機車離開，儘管距離案發時間已過一小時了，員警仍發動攔截圍捕，三峽所所長謝英山與吉埔所、橫溪所同仁在介壽路上的火葬場前，發現男子蹤影，於是上前攔車。

程姓慣竊見到大批警察出現也愣住，只好乖乖停車，知道紙包不住火，於是將剛剛才偷來的錢包從置物箱內拿出來交給員警，裡面有被害人遭竊的手機、提款卡及現金2萬元，都還來不及花用就被員警逮個正著，員警通知香鋪老闆娘，告知小偷已抓到，老闆娘喜出望外，到派出所領回被偷的錢包，順利物歸原主，警方詢後將成性慣犯依竊盜罪移送偵辦。