37歲中正一分局忠孝西路所徐姓員警，25日中午執行巡邏勤務時，領槍後獨自前往分局地下室4樓，接著舉槍自戕，經搶救後於下午1時15分宣告不治，據了解徐姓員警為警專28期，未婚單身，目前與家人同住新北市，事故發生原因正由警方進一步釐清中。

中正一分局指出，徐員25日擔任上午10時至下午1時巡邏勤務，勤務中在中午12時4分接獲母親來電，他在接電話後便離開值班台。

忠西所同仁後來發現徐離開太久，經手機聯繫但多次沒接聽，最後在分局地下4樓，發現徐以警槍擊發頭部自戕，隨即通報將他緊急送醫，但仍於下午1時15分宣告不治。

中正一分局表示，徐員平時工作狀況正常，與同仁相處互動融洽，是否有其他因素，目前正在釐清當中。

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