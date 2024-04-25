準總統賴清德昨（24）日在中執會主動提起有2支勞力士，意外讓日前稱賴清德沒有勞力士的民進黨發言人吳崢被打臉。對此，前立委郭正亮認為，會出現這種狀況，就是因為賴清德並不信任吳崢。

據民進黨人士轉述，賴清德昨在中執會上主動提2支勞力士的事，並透露選上國大代表時，表姊曾送他一支，但後來不知跑哪裡去了，之後為了去日本開會，買了約10萬元左右的勞力士，澄清並非最高等級。

由於吳崢日前稱賴清德戴的不是勞力士，市值不到20萬，沒有申報的問題，對照賴清德「主動澄清」內容明顯不同，也引發議論。郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》中直言，感覺賴清德身邊沒有讓他很信任的人，不然吳崢不會沒進入狀況。郭正亮認為，賴清德恐是隨便跟吳崢說幾句，吳崢就出來掰，心裡沒有底，也就講不清楚。

郭正亮認為，會出現這種窘境，就是因為賴清德沒有很信任的人，不想跟吳崢講太多。郭正亮強調，吳崢身為民進黨發言人，賴清德對於涉己事務若不告訴他，吳崢要如何辯護？

郭正亮也提到，若賴清德昨沒有針對勞力士爭議做出說明，或許外界會認為他不想講，但他卻主動提起，也凸顯他沒有信任吳崢。