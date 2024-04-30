新內閣首長確定後，傳有不少政務次長是由民進黨立委落選人出任，包括教育部政次張廖萬堅、衛福部政次林靜儀與吳玉琴，法務部政次黃世杰，農業部和交通部也點名蔡培慧和鄭運鵬。對此，前立委郭正亮表示，林靜儀會讓未來衛福部爭議增加、變成「戰鬥衛福部」，而鄭運鵬接任交通部政次將能帶著補助款全國走透透，變成賴清德的大樁腳，這代表新潮流還是在培養鄭運鵬，這些人有的是對黨忠心、有的是跟賴清德很熟的賴友友。

郭正亮昨（29）日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，這些人有一些是「黨棍」、對黨忠心耿耿，另些就是賴清德比較熟的人，比如說林靜儀就是典型的黨棍，鄭運鵬跟張廖萬堅就是典型的「賴友友」。

傳民進黨前立委鄭運鵬將接任交通部政務次長。（中時資料照）

郭正亮指出，曾任立委的現任衛福部政務次長李麗芬比較低調，是社福出身，而準衛福部長邱泰源是比較木訥的人，且跟林靜儀都是醫師出身，未來在社福這一塊就沒有人，且林靜儀那麼愛說話，衛福部以後一定會增加不少爭議，變成「戰鬥衛福部」。而另名政次吳玉琴問題應該不大。

對於鄭運鵬傳接交通部政次，郭正亮也感嘆，「這麼好喔，祝福他啦」，表示鄭本來就是新潮流培養要選桃園市長的人，如果是出任交通部政次，就代表新潮流還是在培養他，相對於林佳龍跟鄭文燦，因交通部政次可全國走透透，且交通跟農業兩部會是補助款最多的單位，交通部很忙，不會是準交長李孟諺親自去，所以在各地方的走動會是鄭運鵬去執行，這是有功能的，「當然就意味著，他未來是賴清德的大樁腳」，因為手上有錢。

對於教育部政次，郭正亮指出，有一些保守教育團體會憂慮，台大電機系教授葉丙成出任政次，因為葉長期都在搞實驗教育，跟既有的教育體系會脫鉤，反而張廖萬堅長期在教育委員會，教育界是樂見他接任政務次長，也能補上葉的缺點，張廖萬堅是做事的人。