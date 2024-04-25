《2024愛立信行動趨勢報告-商業評論版》顯示，全球電信商目前正在以下四個領域提供或探索不同參與程度與成熟度的服務及商業模式。而四個業務領域是分別是:

1.增強型行動寬頻(eMBB)：4G行動寬頻的高效版本。

2.固定無線接入(FWA)與無線廣域網：憑藉與傳統行動寬頻服務相比更高的每用戶平均收入(ARPU)，這些針對家用寬頻和企業細分市場的服務，是電信商新的價值來源。

3.差異化的連接解決方案：利用如企業專網或公共5G獨立組網(SA)的網路切片能力為消費者或企業提供差異化服務。

4.推動創新和生態系統成長：可程式化網路(網路API)提供了獲取新價值的潛力，使應用開發人員能夠進行大規模創新。

愛立信全球執行副總裁暨網路事業群負責人Fredrik Jejdling表示，回顧過去，可以看到4G的部署以及全球設備生態系統是如何為應用程式經濟打下基礎，促成了今天的行動寬頻業務。利用5G網路不斷發展的能力來創造新的價值，對於實現盈利成長至關重要。

迄今為止，已有約290個5G網路投入商用，其中40多個網路基於更先進的5G獨立組網(SA)技術提供服務。報告中強調，5G在加快產業生產力方面的關鍵作用。一項5G物流案例研究顯示，與採用Wi-Fi技術相比，其生產效率提高了20%，資本支出(Capex)降低了15%。目前5G專網正在被大規模部署，以用於企業推行的數位轉型項目。