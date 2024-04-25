路上近年來出現不少夾娃娃機店，一名人妻日前抱怨，老公迷上夾娃娃，一個月給他1萬2千元零用錢，全花在夾娃娃機上，還玩到沒錢吃飯，回公婆家蹭午餐，讓婆婆心疼，以為人妻是惡媳婦，不給他兒子吃飯錢，且勸老公別玩也勸不住，讓她崩潰。

這名人妻在「匿名公社」發文，求助該怎麼讓老公改掉夾娃娃的癮頭，平時小玩一下她沒意見，但老公每個月1萬2的零用錢幾乎全花在娃娃機上，最後玩到沒錢，偷偷回公婆家吃午餐，是後來婆婆念人妻都不給她兒子錢吃飯，很心疼，人妻才知道此事，「但婆婆聽到我一個月給他1萬2，婆婆也傻了。」

人妻表示，很氣老公為何要做這種讓人誤會的事，差點讓她變惡媳婦，於是回家馬上找老公吵架，但老公覺得他沒有錯，每個月也沒少給家用，而且回媽媽家吃飯很正常，人妻傻眼「這正常嗎？做出讓人誤會的事情，還夾一堆廢物娃娃放在家裡佔位置。」連大姑都建議她每天給老公200元零用錢就好，結果老公氣到不理全家人一個多禮拜，人妻束手無策。

貼文PO出後，不少網友為原PO老公抱不平，「那是他的零用錢不是嗎？讓他玩啊，每人都有自己的興趣」、「沒去偷吃女人、賭博就還好」、「零用錢12000也太少了」、「1萬2是要花啥？一天才400，如果還要吃飯，加油！真的很孤單，一定沒有朋友」；也有人建議，「煮好飯菜讓他回來吃，順便好好的溝通別回家蹭飯了」、「順他的意，一台新的娃娃機3萬多，買一台放家裡天天給他玩，錢又回到妳口袋」。