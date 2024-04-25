蔡佩軒曾在泡湯時被粉絲認出。（可瑞思國際娛樂提供）

蔡佩軒日前宣布喜訊，創立的線上課程《唱出你的特色！蔡佩軒的歌唱訓練課》於上個月12日上線，目標募資8位數，進入最後階段，蔡佩軒開心說：「一推出大家就很踴躍，目前學生人數破2000人，大家抓緊最後機會，跟著我一起進入歌唱世界，讓開口唱歌成為一件開心的事！」

蔡佩軒感性分享自己本身是歌手，對於跨界到歌唱教學領域是一大挑戰，尤其音樂人較感性，若跨界到教學領域，就要換成用理工腦思考，組織好課程內容並搭配邏輯性、系統性的安排教材，「因為這樣，我啟動了理工腦準備完善豐富的課程，現在是募資期倒數截止日期，感謝支持的歌迷都來報名我的課程」。

蔡佩軒分享，化身蔡老師後目前碰到大家最常問的問題就是：「如何發聲？」她透露，唱歌時用丹田唱歌更能控制聲音的穩定，她請大家放心，「我準備課程的時候非常用心，大家提出的各種問題，在課程上都能獲得最專業的解答，只要按照我安排的系統性課程去練習，一定能在歌唱技巧上有所提升。」

除了事業大有進展，蔡佩軒的日常生活分享也成為關注話題，她在IG分享一則與閨蜜相約做SPA的影片「閨蜜就是要更進一步赤裸相見」，觀看次數就高達320萬！引起粉絲瘋狂熱議與迴響。

蔡佩軒笑說：「有一次我跟好朋友相約出去，突然想到彼此認識這麼多年，無所不談，卻沒有赤裸相見過，於是發想這個影片主題，覺得非常有趣。當然，我是個很有禮貌的人，換衣服時不會刻意去打量好友的身材，這也是為什麼會我們會成為閨密，一定要有好品德、謹守分寸、貼心又講義氣！」她透露，身邊的朋友都是經過時間考驗，彼此真誠相待的摯友，「因為小時候曾被閨密霸凌，已練就特異功能，現在的我可從對方言談舉止的小動作看穿她是不是假面閨密！」

記者詢問蔡佩軒是否有泡大眾池的經驗？蔡佩軒說：「我很喜歡泡湯，但一直以來都是泡個人湯屋，有次去泡湯，聽櫃檯的服務員說『大眾泡湯池都沒人』，一時心血來潮就直奔大眾池，偌大的大眾澡堂裡頭只見一位女生，當時沒想太多就入池，沒想到那個女生竟然走過來跟我說『我知道你是誰』，還問了一堆音樂圈相關問題。」

蔡佩軒說：「當時我故作鎮定，因著禮貌，一題一題回答，但心中卻狂吶喊天啊！我竟然在泡湯時全身赤裸被認出來，當下覺得太糗了。我趕緊去穿衣服，沒想到一穿好衣服，對方又上前來要求合影，我只好答應，這才終於結束了泡湯奇遇記。」