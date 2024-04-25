【台灣綠建築先驅，以科學蓋藝術建築】

在綠建築尚未普及的年代，震⼤建設早在⼆⼗幾年前即起步投入，與北科⼤產學合作，參酌世界衛⽣組織WHO、美國國際健康建築協會WELL、美國綠建築協會LEED、德國Building Biology、瑞⼠公衛機構FOPH、英國BREEAM等國際認證標準，獨創「九⼤健康建築設計指標」，從設計端即導入健康概念，以科學成就⽣活美學，將綠建築概念導入住宅建案。整個2000年代，每回新推建築皆取得綠建築標章，也持續榮獲⾦⽯獎以及國家卓越獎的最⾼肯定。近⼗年震⼤建設更進⼀步推動健康住宅概念，早於2020年全球疫情前的超前部署，將健康住宅觀念反饋到居住者⾃⾝，讓住⼾⽇常家居即能預防疾病勝於治療。

【以共好的願景，傳承建築的⼼意】

四⼗年來投入綠建築成果豐碩，震⼤建設「建築的⼼意」品牌書揭⽰了建築業界史無前例的產學合作知識與技術研發成果，也研擬出屬於台灣本⼟的健康建築指標。這件龐⼤且長期的技術⼯程不只投入許多⼈⼒時間及成本，也將這些指標實際運⽤在每⼀件震⼤的作品建築裡。

葉漢祥董事長指出，震⼤是⼀家有使命感的建築公司，必須為社會創造⼀些新的可能及好的影響， 品牌書內容深入淺出，「從舒適的房⼦，到健康的住居」住⼾的感⾔，「從誠信的經營到理想的承繼」「從鏡頭的凝視，品建築的細節」「從專業的分⼯，到建築的誕⽣」「從產學的合作，到理念的實踐」「從SDGs永續發展，到後疫時代的住居展望」透過多元向度論述綠建築、健康住宅以及健康綠⽣活的實踐。

【⼤直美麗華綠豪邸鉅獻，重新定義⼼奢華】

以四⼗年淬練健康綠⽣活理念，看⾒全球國際豪邸引領築綠浪潮，⼤直美麗華商圈全新落成綠豪邸鉅作「震⼤懷真」，堪稱是結合城市與⾃然最完美的豪邸建築，座落在劍南路站美麗華核⼼， NOKE 忠泰樂⽣活、米其林餐廳、TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店、⻄華飯店、美福飯店，國際級藝廊、超跑旗艦店⋯⋯坐擁世界級都會縮影，已成台灣新富豪⾸選頂奢品味聚落。

「震⼤懷真」以絕美⾼度眺望美麗華⼤直極景，城市半⼭地王格局，仰卧萬頃劍南⼭樹海極境，蝶園、步道、⼭景納入⽣活地圖。震⼤建設將天然環境的綠⾊基盤保存下來，讓⼟地的⾃然功能與⽣態系統發揮效能，提昇⼈在都市裡的⽣活品質，並活化⽣態系統的功能。1304坪基地做到789坪綠化，建蔽率僅39.44%，園藝種宜了⼆百多株喬⽊。在地質改良上更特別禮聘台北101⼤地⼯程顧 問，及⽵中⼯務店技師現場監造，結構上採SRC鋼骨制震，每棟38組新⽇鐵斜撐制震阻尼器，同時取得智慧建築、耐震建築認證。

相信「震⼤懷真」改寫了台灣豪宅⼼定義，重新樹立健康、養⽣、恆久、安全的綠⾊奢華標竿。回應震⼤建設四⼗年來的堅持與信仰。