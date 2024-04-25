潮州鐵道園區打造蓄洪池後，不僅成功解決屏東縣潮州鎮水患問題，還因生態友善吸引候鳥駐留，有效結合環境教育與觀光發展。（謝佳潾攝）

潮州鐵道園區打造蓄洪池後，不僅成功解決屏東縣潮州鎮水患問題，還因生態友善吸引候鳥駐留，有效結合環境教育與觀光發展。（謝佳潾攝）

往年每逢鋒面來襲，屏東縣潮州鎮較低窪的光春里、永春里、富春里都會淹水，八八風災時更是水淹台1線。（屏東潮州鎮公所提供／謝佳潾屏東傳真）

往年每逢鋒面來襲，屏東縣潮州鎮較低窪的光春里、永春里、富春里都會淹水，八八風災時更是水淹台1線。（屏東潮州鎮公所提供／謝佳潾屏東傳真）

往年每逢鋒面來襲，屏東縣潮州鎮較低窪的光春里、永春里、富春里都會淹水，八八風災時更是水淹台1線。（屏東潮州鎮公所提供／謝佳潾屏東傳真）

鋒面來襲，全台各地出現強降雨，不少民眾擔憂會豪雨成災，但屏東縣潮州鎮曾飽受水患之苦的居民卻不再那麼憂心，因為潮州鐵道園區的蓄洪池在前年啟用後，不僅成功解決水患問題，還因生態友善吸引候鳥駐留，成為結合環境教育與觀光發展的熱門景點。

往年每逢鋒面來襲，屏東縣潮州鎮較低窪的光春里、永春里、富春里都會淹水，居民苦不堪言，里民們說，以前只要下大雨，這3個里幾乎必淹，八八風災時更是水淹台1線，超可怕，但自從潮州鐵道園區的蓄洪池啟用後，不再淹水了。

潮州鐵道園區位在台一線旁，當初是由台糖農地開發成台鐵潮州機廠，潮州鎮公所主祕王建元說，這一帶鄰近光春里、永春里、富春里，因地處低窪，容易造成淹水，若在開發時未做好防洪措施，一定會造成更嚴重的水患問題，因此在開發時有強烈要求台鐵務必須建置蓄洪池。

王建元說，很感謝台鐵局的相挺，2022年潮州鐵道園區蓄洪池啟用後，每天約可蓄洪4.4萬公噸的水，讓潮州鎮再也沒有淹過水，且在保護鎮民的同時，還因園區BOT業者將蓄洪池結合觀光，打造出園區「最大亮點」，吸引不少遊客前去遊玩，為潮州觀光帶來不少人潮。

對此，林姓業者說，蓄洪池占地13公頃，是園區最大的標的物，加上有調節氣溫的功能，所以他特別在蓄洪池周圍打造親水步道，果真吸引不少民眾前來散步遊玩，但最重要的是，連野生動物也超愛。

他笑說，他們很努力維護蓄洪池的生態環境，所以吸引不少候鳥飛來度冬，當中有對綠頭鴨直接駐留還繁殖，從原本的2隻變成現在有5隻，此外還有紅冠水雞、鴛鴦等，全部都是「自己來的」。

他強調，友善的生態環境也催生出環境教育課程，他開辦的一葉蓮環教課，吸引不少學校慕名而來上課，當中不乏許多外縣市的學校也搶著報名。