該季經濟成長主要由消費者支出、住宅固定投資、非住宅固定投資、州與地方政府支出成長推動，但民間庫存投資下滑部分抵消前述增長。進口也有所增加。
美國今年首季個人消費支出物價指數（PCE）上升3.4％，高於去年同期的1.8％增幅。至於不計食品與能源的核心PCE增加3.7％，亦高於一年前同期的2％。
美國商務部25日公布，美國2024年首季國內生產毛額（GDP）初值季增年率達1.6％，不如2023年第四季的擴張3.4％與市場預估的2.5％。
該季經濟成長主要由消費者支出、住宅固定投資、非住宅固定投資、州與地方政府支出成長推動，但民間庫存投資下滑部分抵消前述增長。進口也有所增加。
美國今年首季個人消費支出物價指數（PCE）上升3.4％，高於去年同期的1.8％增幅。至於不計食品與能源的核心PCE增加3.7％，亦高於一年前同期的2％。
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