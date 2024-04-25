該季經濟成長主要由消費者支出、住宅固定投資、非住宅固定投資、州與地方政府支出成長推動，但民間庫存投資下滑部分抵消前述增長。進口也有所增加。

美國今年首季個人消費支出物價指數（PCE）上升3.4％，高於去年同期的1.8％增幅。至於不計食品與能源的核心PCE增加3.7％，亦高於一年前同期的2％。