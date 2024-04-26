總統蔡英文任內積極推動國艦國造、國機國造政策，以新式高教機計畫為例，總經費686億元，期限到2028年止。俄烏戰爭帶動無人機應用，因此國防部推出軍用商規無人機案，預算達到71.29億元，分3年編列，總共採購1,980架無人機。

另外，重電四大天王因為獲得10年期台電強韌電網計畫訂單，加上美國基礎建設對變壓器的需求，營收創新高外，也拉動股價飆升。

專家指出，軍工、重電是政府釋出重要且穩定的大訂單，對相關業者的營收非常有幫助。預估賴政府的施政方向不變，軍工仍是非常重要的發展方向，尤其是全球都在提高國防預算，預測台灣也將會持續成長。

相較於國機國造的主要合作方為漢翔等傳統軍工業者，近期國際上新興的無人機產業鏈，不只在國內培育新的軍工廠商，也能積極爭取海外訂單，而且無人機以量多取勝，市場熱度較高，成為軍工概念股中異軍突起的族群。

倫元投顧分析師陳學進指出，新團隊上任後將以延續蔡政府政策為主，國防預算只會增加不會減少，因此520總統就職前，軍工概念股短線會有一波激勵的機會，指標股雷虎的股價就旱地拔蔥、急拉大漲，股價雖有震盪，但仍守在月線之上，若多空關卡72.1元守穩的話，520前還有挑戰前高84元的機會。但軍工是短線題材，一旦出現暴量漲不動的情況，要留意股價再度拉回。

比起台電強韌電網計畫訂單，陳學進更看好重電四大天王搶下美國訂單的能力和效果。他認為，重電仍然是長期產業趨勢，指標股是股價一度逼近千元的華城，華城量價結構仍在多方沒有改變。

時序進入夏天，用電量激增，加上科技大廠擴廠、下半年AI旺季，用電量非常龐大，因此陳學進建議，可以長期鎖定重電族群，但是宜低接、不追高。仍以華城為例，其股價已經大漲一波，一但挑戰前高或創新高，隔天就會有獲利賣壓，急漲時不適合追加，若是拉回支撐有守，量縮價穩格局，就值得持續關注。