針對京華城容積獎勵爭議，威京集團30日上午於各報版面刊登全版廣告，直指京華城被霸凌長達37年，引發各界討論。對此台北市前市長郝龍斌也於臉書上PO文反擊，表示他在市長任內，對容積獎勵不僅依法行政而且嚴格把關，「看到威京集團今日的聲明，我發現跟民眾黨口徑一致，都在轉移柯市府給予過高容積率的爭議。」

郝龍斌指出，外界和監察院質疑的，是京華廣場獎勵容積在2017到2021年間大幅提高，時任市長柯文哲為什麼給京華城840％的超高容積率，「但他們卻在質疑我對開發案容積率的嚴格把關，請問市府嚴格把關財團容積率有什麼問題？難道要像柯文哲給財團送上百億容積率才是好人嗎？」

郝龍斌也將矛頭對準柯文哲與民眾黨，直指「不要得了便宜還賣乖！」自己任內的決定，出了問題，不是推給前任，就是責怪後任，難道一般民眾不會覺得怪怪的？「自己造業自己擔，希望柯文哲前市長要自己面對這些質疑，無需利用財團當打手。」