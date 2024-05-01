京華城容積獎勵爭議近日持續延燒，國民黨台北市議員鍾小平1日上午前往監察院遞交資料，呼籲監察委員彈劾民眾黨主席、台北市前市長柯文哲。鍾小平指出，從台北市的自治條例，到中央的都市計畫法，都不能給京華城容積獎勵，是柯文哲跟身兼台北市都市計畫委員會主委的前台北市副市長彭振聲，自創「韌性城市」核給20％容積獎勵。

台北市政府在柯文哲擔任市長任內，核定京華城原址細部計畫修訂案，自創「韌性城市貢獻」等核給20％容積獎勵，給予約5585坪容積樓地板面積，逾越上位法規容積率上限，北市府遭監察院糾正。民進黨也質疑柯文哲護航京華城改建案，讓容積獎勵暴增到840％。

鍾小平1日上午前往監察院遞交相關資料，接受媒體訪問時表示，從台北市的自治條例，到中央的都市計畫法，都不能給京華城容積獎勵，是柯文哲跟身兼台北市都市計畫委員會主委的前台北市副市長彭振聲，自創「韌性城市」核給20％容積獎勵。

鍾小平出示台北市都委會的會議紀錄指出，都委會委員曾光宗在民國109年12月24日的會議中表示，申請單位一直希望市府「開一張無限期的空白支票，讓申請單位想要多少樓地板面積自己填」，這心態很不對，堅決反對申請人所提方案。

鍾小平也拿出「修訂台北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」的第1次專案小組會議紀錄，其中黃台生委員提到，「都委會會議的決定，可以去變動法令嗎？」申請單位因為其他獎勵項目都沒辦法辦到，所以希望引用都更條例，但這個案子不適用都更條例，「這部分我覺得有問題」。

鍾小平說，他會交給監委蘇麗瓊2小時的光碟以及4次都委會議的簽到紀錄、發言內容等協助調查，希望彈劾一定要成立。時任都發局副局長的許阿雪，從頭到尾堅決反對，連最後一次會議也請假，不願意替柯文哲放寬容積來背書，許阿雪是關鍵人物。

鍾小平強調，2日會到地檢署告柯文哲、彭振聲，希望檢察官能盡快起訴，只有透過法律救濟，京華城的建照才能凍結、撤銷多給的20％容積獎勵，找回公平正義，這是所有議員要努力的方向。