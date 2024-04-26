台鋼雄鷹主場售票時間。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台鋼雄鷹主場售票通路。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台鋼雄鷹主場票價表。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府爭取2024年中華職棒例行賽賽程，台東場次由中信兄弟排定2場、台鋼雄鷹安排6場，共計8場主場賽事。台東縣長饒慶鈴特別感謝今年升上一軍的台鋼雄鷹，邀請鄉親球迷們一起以行動力踴躍購票進場支持，到台東第一棒球場為選手加油，並享受台灣最高等級的棒球賽事。

台鋼雄鷹今年在澄清湖主場的票房創佳績，僅次台北大巨蛋。饒慶鈴表示，國內棒球好手很多都來自台東，球員的親友及關心棒球的鄉親以前只能舟車勞頓至外縣市觀看比賽，為推廣棒球運動積極爭取職棒賽事，自2022年縣府成功爭取職棒睽違14年重返台東，此次更特別搭上台鋼雄鷹的人氣，培養台鋼在地球迷。

台鋼在中華職棒聯盟2月公布賽程時主動安排6場主場賽事在台東，分別為5／7-5／8、7／9-7／10富邦悍將VS台鋼雄鷹，以及9／3-9／4中信兄弟VS台鋼雄鷹；而台鋼雄鷹隊內有黃群、陳暐皓、王耀霖、伍祐城、林詩翔、邱邦、黃劼希、胡冠俞及張誠恩等台東子弟選手，期許台東鄉親一同購票到台東棒球村第一棒球場欣賞賽事，支持職棒。

讓職業棒球隊在台東比賽實屬不易，球團經營職業隊也需耗費龐大經費，需要鄉親以行動力花錢購票進場支持，才得以永續經營並持續安排主場賽事於台東辦理。另外，縣府為推動棒球運動並提升縣內學校棒球隊風氣，也會輔導縣內學校申請補助款項購票讓學生們進場觀賽，相關賽程與售票資訊請鄉親至相關購票通路售票系統洽詢。