台東縣卑南鄉郊利嘉林道是台灣黑熊出沒熱點，林業保育署台東分署近日接獲林道施工廠商及社區通報，設置於該地的紅外線自動相機，拍攝到台灣黑熊母子三口溜達的畫面，熊寶寶活潑好動，靈活攀山壁，也提醒民眾遵守人熊相遇的守則。
林保署台東分署表示，利嘉社區巡守隊除了協助山林巡護外，也參與「台灣黑熊生態服務給付計畫」，昨（29）日讀取紅外線自動相機記憶卡資料時，發現拍到台灣黑熊，團隊成員引以為傲，維護生態有成，讓黑熊媽媽可以安心的帶著熊寶寶們在山上生活。
另外，利嘉林道施工廠商人員則以手機錄下台灣黑熊攀爬山壁的矯健模樣，三步併兩步登頂，爬行能力極佳。
林保署台東分署提醒，山區遇熊時，勿裝死、勿停留、勿靠近拍照，應保持鎮靜，以面對黑熊方式慢慢循原路退回，並確實將廚餘、食物及包裝袋打包帶下山，勿隨地丟棄或藏置林地；另外，帶有小熊的母熊會有護幼行為，若看見小熊，務必儘速遠離。
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