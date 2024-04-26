日前澄清湖棒球場才剛發生中華職棒台鋼雄鷹總教練洪一中遭關地下室事件，如今球場又再度出包，二軍比賽期間竟發現有鋼條插在一壘壘包旁，實在相當危險，幸虧球員與裁判及時發現，才未造成相關人員受傷，對此，高市府運發局也出面道歉，並強調正與養護球場廠商全面盤查，務必確保場地安全。

中華職棒二軍例行賽台鋼雄鷹24日在主場澄清湖棒球場迎戰統一獅隊，比賽首局統一獅首棒打者黃勇傳面對先發投手後勁擊出左外野安打上到一壘，隨後裁判突然將比賽暫停，竟是因為發現有鋼條插在一壘壘包周圍，隨後請工作人員到場排除鋼條後，才得以繼續比賽。

對此，高市府運發局說明，有關澄清湖球場內野紅土區發現異物一案，發現當下已立即將異物移除，對於造成球賽暫停與外界疑慮，在此向球團與球員致歉。維護球場安全無虞責無旁貸，球場養護從去年4月起由專業廠商立宏康宸執行，刻正與廠商共同進行全面盤查，務必確保場地安全，讓後續賽事能順利進行。此外，目前運發局也與養護單位、聯盟及租用單位共同調查，查明真相。