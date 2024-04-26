為了替民眾守護食安，台北市衛生局於2019年至2023年，6大類稽查案件平均每年計約14萬件，其中食品類即佔62％，每年約近9萬件。而沈重的業務量造成人員出走潮，五年來平均調離職率高達近4成，即便計劃增加招聘27名人力，過程至少半年，難以補足短期內人力缺口。對此衛生局長陳彥元也認同，並表示會於一個月內研擬稽查員加給，以及稽查獎金的可行性。

國民黨台北市議員汪志冰議員指出，目前台北巿衛生局稽查人員計64人，負責六大類稽查業務，包含食品、醫政、藥政、化妝品、菸害、營業衛生等，其中以2023年近9萬次的食安稽查，僅64位稽查人力，每次出訪稽查耗費2-3小時，假設全年無休的情況下，每人就需負責1,390件，這還不包含醫政、藥政及突發食安事件等稽查業務，可見業務量十分繁重。

汪志冰直言，除了業務量繁雜又沈重外，5年來衛生局的稽查人員平均離職率高達28％，調職率10％，調、離職率相加近4成，高異動率顯然已成常態，縱使台北巿衛生局計劃增加27名約聘人力，也僅是讓現有稽查人員稍微喘口氣，況且稽查人員需要具備食品、醫療、公衛等專業背景，從開始招聘、訓練到能獨立熟悉作業，最少要花費半年，根本緩不濟急。

汪志冰說，最慘的是衛生局還曾面臨「公告4次長達4個月，卻完全招聘不到人」的窘境，未來這27名人力是否能如期擴編到位，也令人存疑。此外，第一線稽查人員工作常常要面臨業者的情緒，甚至曾遭業者關在店內造成人身危險，身心承受不小壓力，台北巿衛生局人員申請員工協談，五年間從38人增到62人，增幅近60％，今年3個月內，已有27人申請，幾乎是去年一半。

汪志冰強調，中央一再表示食安是政府施政重點，但是對地方政府第一線稽查缺人、缺錢的問題却長期輕忽，食安問題不容漠視，政府機關對食安把關責無旁貸。台北巿衛生必須積極建請中央，提供稽查人員及預算，以解決迫切問題，並考量調薪的可能，或研議給予加給或稽查獎金。

衛生局長陳彥元坦言，局內的稽查團隊只要有成員離開，無論是調離現職或是離職，對於團隊士氣都會有所影響。他也直言，要招聘新人相當困難，即使好不容易有人願意來任職，也需要約半年的訓練及養成時間，這段時間內該員的稽查量也會比原本離職的人少，工作量轉移到其他同仁身上，也是一個不小的負擔。

陳彥元也允諾，針對增聘員額的經費，會向中央尋求協助。針對議員建議給予加給，或是制定稽查獎金辦法，他則表示由於稽查工作並非只有衛生局有，接下來會審視稽查辦法，看是否能提高稽查獎金，一個月內會提出相應的報告。