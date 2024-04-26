桃園市大園警分局埔心派出所25日於埔心社區活動中心舉行社區治安會議。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園警分局埔心派出所昨於埔心社區活動中心舉行社區治安會議，邀集立委涂權吉、市議員游吾和、徐其萬議員等民意代表團隊，以及轄內埔心里、五權里、大海里等里長共同針對治安、交通議題進行意見交流。因航空城搬遷吸引宵小猖獗，警方也呼籲居民裝監視器與較安全的防盜門鎖等。

會議先由埔心派出所長方志豪進行治安彙報，針對影響生命財產安全的情狀議題進行剖析，並針對提出防制作法與政令宣導。另因應航空城拆遷作業導致宵小猖獗，警方除強力掃盪竊嫌外，也建議民眾於住家裝設監視器嚇阻犯嫌，並更換安全性較高的防盜電子門鎖防止被害，遇有可疑人士出沒即刻撥打110電話通報警方，共同阻絕盜賊侵入社區與家園。

警方也針對層出不窮的詐騙案件向民眾分析手法，如不幸遭受詐騙，請速撥打165反詐騙專線或前往派出所報案，切勿輕信網路「追回詐騙款項」的錯誤資訊。警方呼籲民眾，如遇有可疑人士於提款機前持多張提款卡不斷重複操作提款機，形跡可疑、神色慌張，亦請速通報警方查處案況，將不當得利的詐欺集團嫌繩之以法。

此外，座談會中並準備交通安全宣導影片，以實際的車禍案例，分析行車的視覺盲點，向民眾宣講行人安全的重要性，提醒民眾天色昏暗出門時請著鮮豔服飾，或配戴螢光手環增加識別效果，更務必遵守道安規則行走於斑馬線上，以保障用路人安全。