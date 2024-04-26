蔡力行表示，基於第一季業績表示以及第二季的展望，聯發科有信心達成全年美金營收成長率及毛利率目標，即mid-teen%(14-16%)美金營收成長及47%±1%的毛利率區間。中長期而言，人工智慧在雲端運算和邊緣運算對聯發科技都是很好的成長機會。

蔡力行表示，聯發科看好今年各營收類別皆將較去年度成長，其中手機的成長將高於其他營收類別。聯發科對於中長期成長前景的看法維持不變，AI對聯發科在雲端運算和邊緣運算都帶來巨大的商機，聯發科幾項重要的設計導入(design-wins)和新項目都進展順利，有望自2025年下半年開始貢獻營收，相信2024年將是聯發科下一個成長階段的開始。

以智慧型手機市場來說，蔡力行表示，聯發科預計全球智慧型手機出貨量將成長low single-digit%(低個位數百分比)、至約12億支，整體市場規模(TAM)以金額來看，受惠4G持續向5G升級，加上趨向高階手機發展，預計會有low-teens%(11-13%)的成長率。以聯發科來說，在旗艦手機市場強勁的市佔率擴張，加上較高的旗艦手機晶片平均單價帶動，聯發科有信心2024年手機營收成長可高於mid-teens%(14-16%)，其中，旗艦手機晶片營收可望成長超過50%。

在汽車方面，蔡力行表示，聯發科的Dimensity Auto智慧座艙解決方案持續在領先的汽車製造廠贏得新案，創造未來營收。聯發科也與NVIDIA合作，將強大的生成式AI功能，透過Dimensity Auto智慧座艙晶片組帶入包括高階與入門級的車款。