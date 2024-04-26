砷化鎵龍頭廠穩懋（3105）26日舉行法說會，受公司贖回手中所有海外第一次無擔保轉換公司債（ECB）挹注業外收益，首季自結稅後純益達4.07億元，季增5.71％，管理總處總經理陳舜平指出，Cellular（蜂巢式網路）及Wi-Fi兩大產品今年成長性看好，Optical（光學）方面積極拉高車用LiDAR及AI資料中心占比；展望第二季，預估營收將季增low-teens百分比（11％～13％），毛利率則約為mid-twenties（24％～26％）水準。

陳舜平表示，智慧型手機自去年下半年庫存狀況重返健康水準後，目前仍延續此態勢，而先前表現較為低迷的Wi-Fi也現轉機，今年起開始見到明顯拉貨現象，加上贖回剩餘的海外可轉換公司債大舉挹注業外收益，帶動穩懋今年首季稅後純益衝破4億元、達4.07億元，較去年同期虧轉盈，並創2022年第三季來單季新高，每股稅後純益（EPS）0.96元。

不過，因產能利用率下滑及產品組合的不利因素，加上受到合併子公司所持有的大陸客戶上市股票本季股價波動影響，第一季毛利率22.4％、營業淨利率則為4.1％，較前季分別下滑7及9個百分點。

產品組合方面，穩懋首季Cellular PA業績表現雖與去年第四季近乎持平，但以淡季來說「表現不錯」，且Wi-Fi也受惠客戶庫存重返健康水位並開始重啟拉貨，帶動其營收占比拉高至10％～15％；然受大客戶3D感測拉貨潮已結束，且近來採取多元供應商策略影響，拖累首季Optical營收下滑約三成。

展望後市，穩懋看好新興應用對公司營運成長動能的挹注，陳舜平指出，無論是5G甚至未來的6G，的確都會因AI而帶來更大需求。

除衛星通訊、太空站之布局持續成長外，Optical部分，公司也持續增加包括車用LiDAR、AI資料中心、智慧型感測裝置等產品研發動能，過去2017年Optical產品中3D感測占比逼近100％，但目前穩懋「非3D感測應用（non- 3D sensing）」占比已超過10％，預期今年還有機會達到兩成以上水準。