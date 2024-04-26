聯發科26日舉行第1季法說會，首季財報合併營收1,334.58億元，季增3％、年增39.5％，高於預期的1,218億至1,296億元區間，每股純益19.85元，為單季歷史第3高；不過受到消費電子復甦不如預期，第2季將呈現季減9％至持平，不過仍維持全年營收中位數成長。

聯發科執行長蔡力行指出，今年3大產品線都可望成長，智慧型手機出貨量預估年增1至3％，約為12億部，手機業務受旗艦晶片市占率增加會是主要成長動能，整體市場規模估年增11至13％。

針對第2季展望，在手機庫存回補趨緩後，第2季手機出貨會回到正軌，同時電視、高效運算營收預期將優於前季，電源管理晶片在各領域應用需求也會在第2季復甦。

蔡力行表示，受惠於AI應用，為聯發科帶來雲端、邊緣運算帶來商機，目前相關設計、項目進展順利，預期在2025下半年開始貢獻營收，也會是聯發科下個成長階段的開始。

聯發科針對第2季的財測，以美元匯率32元計算，第2季營收會在1,214至1,335億元之間，與前季相比持平至下滑9％間，年增24至26％，毛利率則在45.5至48.5％，不過針對全年營收仍維持先前預期的中位數成長。