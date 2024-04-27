realme 12x 5G重量190g且採用7.89mm超薄機身及圓弧收邊設計，配備5000mAh超大電量，機身具有旗艦鍍膜與IP54防塵防水功能，解除了對日常雨水或水花潑濺的擔憂。realme 12x 5G搭載的5000萬畫素AI主鏡頭採用先進影像技術，能顯著提升照片清晰度，鏡頭外觀延續12系列旗艦圓形鏡頭，並搭載專為城市街拍設計的濾鏡。

在效能方面，realme 12x 5G配備聯發科(2454)天璣6100+ 5G八核心處理器，採用台積電(2330)6奈米製程，運算效能更快、功耗更低。儲存空間有8G+256G和6G+128G兩種版本可選，並支援最高2TB的記憶體內存擴展。realme 12x 5G搭載6.67吋大螢幕、最高120Hz更新率，為您提供流暢的視覺體驗。625尼特峰值亮度和1尼特極致夜視螢幕，確保您在各種環境下都能舒適閱讀。同時，realme 12x 5G通過德國萊茵TUV低藍光認證，減輕長時間緊盯手機所帶來的眼部負擔。

realme 12x 5G推出「青羽色」和「閃耀黑」兩款顏色，8G+256G版本建議售價7990元，6G+128G版本建議售價6490元，即日起至4月30日止，於指定通路購機享早鳥限定優惠。