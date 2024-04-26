花蓮3日發生大地震，近日也餘震不停，國際社會關注我國災情，外交部發布新聞稿指出，巴西聯邦眾議院外交暨國防委員會24日通過由該院友台小組成員Rodrigo Valadares所提出的「慰問台灣震災友好決議文」。此外，巴西聯邦眾議院友台小組主席艾莫瑞（Junio do Amaral）日前也代表友台小組捐贈32萬元。對此，外交部表達由衷歡迎與感謝。

外交部說明，巴西聯邦眾議院於同日發布新聞稿指出，該院外交暨國防委員會通過慰問台灣震災決議，表達巴西國會對台灣25年來所遇最嚴重地震的關切。提案人Rodrigo Valadares於議事期間除說明我國地震災情並表達慰問外，並強調台灣是巴西第18大貿易夥伴，兩國應持續深化經貿、文化等雙邊交流。

外交部指出，此外，巴西聯邦眾議院友台小組主席艾莫瑞（Junio do Amaral）於地震發生後，也隨即在社交平台X發文關心地震災情，日前更代表友台小組捐贈新台幣32萬元至衛生福利部公設財團法人賑災基金會震災專戶，以協助我國災後重建工作。

外交部對於巴西國會向台灣展現的溫暖慰問與援助重申由衷感謝，台灣與巴西共享自由、民主、人權與法治等普世價值，期盼台巴間良善力量能夠持續擴散，為國際社會互助合作奠定堅實基礎。