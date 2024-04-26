迦薩當局已結束對迦薩走廊南部汗尤尼斯的納瑟醫院（Nasser Hospital）亂葬崗的搜尋。當局表示發現總共392具屍體，其中一些屍體身上還穿著手術服。

據CNN報導，迦薩巴勒斯坦民防局官員邁蓋耶（Mohammed Al Mighayyer）在25日於拉法舉辦的新聞發布會上表示，以色列軍隊本月早些時候從納瑟醫院撤出後，工作人員已確認165具屍體的身分。

邁蓋耶表示，當局仍在檢查其餘227具屍體，以確定他們的身分。他補充道， 「我們發現了3個亂葬崗，第1個在太平間前面，第2個在太平間後面，第3個在透析大樓北邊。」

以軍表示，任何有關其將巴人屍體埋在亂葬崗中的說法都是錯誤的，並稱納瑟醫院建築群的墳墓，是幾個月前巴人所挖。對此，迦薩民防部門承認，在以軍於納瑟醫院開展行動前，大約有100具屍體被掩埋在該醫院的墳墓中。

不過受訪的一些巴人表示，今年1月他們把遇難者家屬屍體埋在醫院庭院裡，這是臨時做法。以軍4月7日撤軍後，他們返回當地時發現屍體已被挖出並放置在一個集體墳墓中，而不是埋在原先的地點。

巴勒斯坦民防部門也在新聞發布會上的電視螢幕，展示了圖形影像。 CNN審查相關照片，顯示建築群內有幾具幾乎無法辨認的屍體，包括腐爛的兒童屍體。

邁蓋耶表示，民防部門「在納瑟醫院的亂葬崗中，看到了兒童屍體，證明種族滅絕罪」。雖然該組織表示還在檢查屍體，但他們懷疑至少還有20個平民被活埋在建築群中。