一項全球研究顯示，可口可樂和百事可樂佔全球塑膠廢棄物的六分之一，更有超過半數的塑膠廢棄物可追溯到56家企業。

塑膠廢棄物主要來自可口可樂（佔所有可追蹤廢棄物的11％）、百事可樂（5％）、雀巢（3％）、達能（Danone，3％，主要生產瓶裝水與乳製品）以及菸草商奧馳亞（Altria，2％）和菲利普莫里斯國際（Philip Morris International，2％）。

這項為期5年的研究涵蓋全球共84個國家，研究團隊也發現，塑膠產量每增加1％，廢棄物污染就會相應增加1％。雖然世界上半數塑膠廢棄物可以追溯至以快速消費品製造商為首的56間企業，仍有半數無法識別，學界呼籲塑膠產品應強制標示品牌以進行後續識別。

研究小組建議，研究範圍應擴大至其他國家，並追蹤無品牌產品。同時，他們也提出一項國際標準，要求包裝製造商和產品製造商對塑膠進行適當的標記以供追蹤。

研究團隊也表示，比起積極回收，減少塑膠產量才是減少環境廢棄物的關鍵。目前數據表明，世界上僅有10％塑膠廢棄物被妥善回收。

上述研究發表在於期刊《Science Advances》。