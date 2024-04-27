鋒面降雨挹注新竹寶山加寶二水庫系統，預估可為水庫增加520萬噸水量，圖為寶二水庫。（北水分署提供／蔡明亘桃園傳真）

鋒面影響各地易有雨，這波降雨成水庫大補丸，水利署北區水資源分署統計，桃園市石門水庫截至今日上午7時，降雨合計57.6毫米，預估可為水庫增加1100萬噸水量；寶山加寶二水庫降雨合計93.1毫米，預估可為水庫增加520萬噸。

北水分署說明，石門水庫今早7時水位為220.98公尺，蓄水量為5511萬噸，蓄水率已回升至26.8％，累計自4月22日至27日淨蓄水量增加452萬噸（入流量扣除供水使用量），水位上升約150公分。

寶山加寶二水庫系統今早7時蓄水量約1239萬噸，蓄水率已回升至34％，累計自22至27日淨蓄水量增加162萬噸，蓄水率增加4.5％。

北水分署表示，經協商農水署石門及桃園管理處同意，近日仍優先使用河川及埤塘水源供灌農田，將水蓄存在水庫以增加蓄水量。此外，中庄調整池及鳶山堰於近期降雨期間也加強取水蓄存，目前均達約滿庫狀況，蓄水量分別各約505萬噸及439萬噸。

北水分署提到，依此波降雨增加水量推估，預計至少可增加供水日數為石門11天、新竹16天。依氣象資料分析顯示，後續持續降雨可能性高，將加強守視透過節水操作及加強引水，努力讓水庫穩定供水，並視天候條件適當機動實施人工增雨，增加水庫集水區降雨機率。