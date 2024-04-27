新內閣人事陸續到位，今（27日)傳出衛福部政務次長內定由婦產科醫師、前立委林靜儀接任，對此，林靜儀僅表示，人事部分尊重準衛福部長邱泰源與準行政院長卓榮泰，她在任何工作崗位都會關注醫療制度議題。媒體人單厚之驚呼，衛福部有少子女化對策辦公室，而林靜儀曾提出「晚上十點之後就限電，早點去睡，一方面解決能源問題，二方面解決少子女化問題」，請問民進黨，林靜儀上任後是不是要實施十點鐘限電？

對於林靜儀傳接任衛福部次長，媒體人單厚之今（27）日在政論節目《新聞大白話》表示，雖然林是醫界出身，但不是一屆就能當次長，隨便就能查到林靜儀講過的十大驚句，不能說林靜儀專業不好，但就是聽不進別人的話，比較偏執、主觀意願強的人。

單厚之也特別提到，林靜儀曾經提出「晚上十點之後限電，順便解決少子化問題」的說法，她現在要接衛福部次長，少子女化對策辦公室就是衛福部的業務，「那要問民進黨，林靜儀將來上任之後，是不是要實施十點鐘限電？她以後要主管這些業務耶，這到底要不要落實？民進黨真的要想清楚」。

2018年，林靜儀擔任立委時，曾質詢時任環保署長李應元能源及發電問題，當時林靜儀稱，站在婦產科醫師的角度，「最好是晚上十點之後就限電，早點下班、早點回家，早點去睡，也不要開電燈，一方面解決能源問題，二方面解決少子女化問題」，李應元聽完也笑出聲點頭同意，林靜儀接著說，「我覺得這樣比較好，也比較健康啦。睡飽一點，五點就起床。」李應元則回答，「完全贊成，生活形態改變啦。」