長期在越南耕耘的台灣東洋藥品工業股份有限公司（4105）與承接衛福部「一國多中心」計畫的臺北榮民總醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院，於3日簽訂攜手啟動三方合作備忘錄，不僅寫下國內醫藥合作前進越南的首例，也透過產、官、學多方協力合作，提升台灣醫藥產業在新南向國家的服務規模與量能。

為加大台灣醫藥產業協助越南醫療實質發展的力度，由本土癌症藥廠台灣東洋以及北高兩大醫學中心的「北榮」與「高醫」，三方共同舉行「台越新南向-醫衛合作與產業發展MOU簽約啟動儀式」，現場近30位越南醫師出席觀禮。兩大醫學中心與本土藥廠攜手加深越南市場的布局規模，亦寫下國內「以醫帶商」、「公私協力」的合作新典範，期望在此新模式下，更全面地提升對於越南醫療團隊與病患的服務，並落實拓展國際市場產業鏈發展的政策目標。

衛福部常務次長周志浩表示，台灣與東南亞國家間密切合作交流。特別是台灣與越南的關係非常深厚，過去我們在人才、技術等領域的合作交流已經取得了相當大的進展。期許未來的年輕一代也能夠延續前輩的精神，為增進東南亞國家的合作交流貢獻自己的力量；藉由這次MOU為合作開始，衷心期盼接下來三方未來的合作更能取得豐碩成果，實現共同的目標。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，台灣東洋很榮幸和北榮高醫組成醫衛新南向「國家隊」，公司於2011年獲准成立越南辦公室，已有深厚的市場經驗。為了深化鏈結，台灣東洋也在2023年啟動「東協醫藥合作計畫」，並與胡志明市腫瘤醫院（Ho Chi Minh City Oncology Hospital）、輸血與血液醫院（Blood Transfusion Hematology Hospital）、河內腫瘤醫院（Hanoi Oncology Hospital）以及白梅醫院（Bach Mai Hospital）等四家頂尖醫院簽署合作備忘錄，今年更規劃新增三家醫院簽署合作，希望透過與越南醫療團隊的合作，提供大腸直腸癌、頭頸癌、乳癌、卵巢癌、血液腫瘤等領域的多元治療方案。

侯靜蘭進一步指出，在與北榮、高醫為期3年的合作基礎上，未來將規劃至少2場次的大型國際學術研討會、7場次的醫院參訪及多項短期臨床實習課程，藉此展現並傳承台灣在癌症精準治療領域的經驗與心得，相信能嘉惠更多越南病患。

北榮院長陳威明表示，北榮自107年起承接衛生福利部「一國一中心」的越南計劃後，就積極與產業界合作並簽署多份合作備忘錄，目前已與越南醫療機構或大學簽署近30份合作備忘錄，範疇包括醫學交流、醫事人才培訓及手術示範。也積極落實新南向政策「以醫帶商」的目標。

陳威明舉例說明，如今年3月30日在越南河內舉辦的「台灣-越南醫學科學研討會」，由臺北榮民總醫院和越南醫療總會共同主辦，會議聚焦於心血管疾病、癌症治療、智慧醫療等議題，吸引了來自台灣和越南的專家、研究機構代表及產業界嘉賓近400人參與，旨在促進兩國醫療界的交流合作，展示台灣醫療產業實力；活動亦涉及多個產業領域，包括觀光醫療、電信、藥品、醫療科技等。臨床交流部分。

北榮移植外科團隊多次受邀至越南為兒童病患執行肝臟移植手術並寫下該國最小年齡活體肝臟移植的紀錄；陳威明指出，未來院方將更積極致力於東協市場開拓，並歡迎東協國際病患來台就醫。本次的簽署希望借重台灣東洋在越南累積多年的市場經驗與支持，期許雙方在互利基礎上實現共贏。

南台灣高雄的高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）身為臺灣第一所私立醫學大學附設醫院，自2005年開始與世界各地醫院建立諸多臨床技術交流合作，特別是與開發中國家，由非洲、大洋洲、中南洲及東南亞，都有高醫的校友；高醫於2018年起首度進入越南，2019年起陸續承接衛福部新南向醫衛合作計畫，包括印尼、馬來西亞及越南，2022年起負責南越（峴港以南）區域迄今，與胡志明醫藥大學及醫院、芹苴醫藥大學及設醫院、多樂省邦美蜀醫藥大學及附設醫院、震興醫院都有常規性合作，以「每省找出1家具合作價值的醫學中心及大學」為原則，帶領台灣醫藥產業，打入越南市場，

高醫附醫院長王照元感謝東洋製藥、禾寶醫療、群曜醫電、福濬生醫、強盛興病床及安搏生AMBERSAN等公司的併肩同行。

王照元表示，在頭頓省與台灣中鋼公司及福爾摩莎工業區附設診療所的協助下，高醫將再往南、往北及往西，到茶榮市、富國島、峴港、龍川市（與柬埔寨接壤），實踐「以醫帶產」、「以醫帶教」（醫護技教育產業）、「以醫偕公」的計畫目的。高醫此次與臺灣東洋的合作更凸顯「醫藥精品國家隊」所營造出的產官學合縱連橫的競爭優勢，未來將以打造「臺灣嚴選：醫院、製藥、醫衛材精品目錄」為目標，在常態性交流機制下，我們將聯合台灣數所醫專、護專，期待以雙聯學制方式，舖墊少子化下的醫、護、技等照護基礎人力的培育，以高醫擁有大學、醫療體系的優勢與醫學教育的模式，和各界合作，期許未來能一同創造臺灣在世界舞臺更廣闊的空間。

根據資料指出，越南近年醫療支出總額位居東協國家前段，越南政府更是積極透過各項政策，致力於提升民眾健康品質。為此，台灣東洋、北榮、高醫展開為期三年的三方合作，採取「舉辦國際醫療衛生研討會」、「產業媒合會與產業座談會」、「培訓越南來台之醫事人員」以及「促進台灣及越南雙邊醫事人員參訪交流」等方式協力，相信不僅能為越南醫病提供多元的醫療解決方案，也能為衛福部「醫衛新南向」寫下新的典範。