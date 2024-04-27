新北市民政局今（27）日在新北市鶯歌區舉辦今年第1場單身聯誼活動，讓60名單身男女透過實境解謎遊戲、捏陶活動促進感情，湊成15對配對成功的佳侶。

民政局說，今日活動以尋寶解謎遊戲、手拉胚體驗為主，盼能透過實境解謎遊戲的緊密合作以及一同拉胚的體驗促進參與活動的男女情誼。

參與活動、在材料公司擔任管理師的陳小姐表示，上一段戀情因為遠距離無疾而終，偶然在民政局官方臉書看見有「春日陶賞手拉坯之戀」的聯誼活動決定參加，希望能覓得良緣；從事業務助理的黃小姐則說，想藉這次活動給自己一個踏出戶外的理由，認識新朋友一起分享生活點點滴滴。

民政局補充表示，今年共規畫8場不同主題的聯誼活動，配對成功者可獲得戀情升溫禮及特色伴手禮。另外還有兩場聯誼活動，將在5月13日上午9時開放網路報名，參加同場次單身聯誼（含過去場次）步入婚姻的新人，將可增額錄取新北聯合婚禮，歡迎民眾踴躍報名。