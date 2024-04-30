今年總統大選投票前夕，中華日報刊出「台灣阿銘的公開信」，以郭的口吻，呼籲郭台銘支持者集中選票支持國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康，事後中華日報代表人陳樹、董事黃子哲、國民黨主席朱立倫遭告發違反《總統副總統選罷法》，另黃子哲反控立委黃國昌誣告，台北地檢署30日偵結，認為均罪嫌不足，全部不起訴處分。

今年1月11日，中華日報旗下中華新聞雲，張貼「郭台銘出現？！台灣阿銘的公開信」，呼籲支持者「集中火力將選票投給藍營候選人侯友宜、趙少康，因為他們2位是最有可能當選的候選人！這是我的心願，更是我誠摯的請託」。

另使用大量帳號在中國國民黨臉書群組散布「郭董事長今天表態了，投3而下架1、1號」、「郭台銘出面了」，事後郭否認發出該公開信，因此陳樹、黃子哲、朱立倫3人遭告發涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》意圖使候選人當選或不當選，散布謠言或傳播不實之事等罪嫌。

檢方調查後認為，中華日報雖曾張貼該新聞，但無證據顯示3人主觀上有傳播不實之事犯意或使特定候選人不當選之意圖，罪嫌不足，今將3人不起訴。