曾參選桃園市議員的趙宏勳涉嫌以每份200元為代價，為當時尋求獨立參選的鴻海創辦人郭台銘收購連署書。桃園地方法院審理，趙宏勳處有期徒刑1年2月、併科罰金120萬元、緩刑3年，並向公庫支付20萬元、法治教育3場。

桃園地院審理，趙宏勳曾參加八德區議員選舉，也是廣告企業社負責人，他與曾參選楊梅市議員的民進黨蕭立妍及前民進黨桃園縣黨部黃姓評議委員合作，由蕭立妍提供5萬元，並指示趙宏勳以每份200元為代價，尋求郭台銘連署書。警方總共扣得297份，並收回賄款5萬9400元。

趙宏勳坦承犯案，桃園地院認為，趙宏勳5年內未受有期徒刑以上之罪宣告，考量趙宏勳固有不該，但坦承犯行，已見悔意，若入監執行，未必對其教化有所助益，且信其經此次偵、審程序及刑之宣告後，當能知所警惕，故認對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，處有期徒刑1年2月、併科罰金120萬元。緩刑3年，並向公庫支付20萬元、法治教育3場。法院也考量其經濟能力，須向公庫支付20萬元，並接受法治教育3場，可上訴。

至於蕭立妍、黃男部分，蕭去年10月26日逃往大陸遭發布通緝，3月返台後隨即被逮捕，桃園地檢署也向法院聲押獲准，目前2人涉案狀況仍由桃園地檢署偵辦中。