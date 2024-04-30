除了比賽，「大港經典升級提案競賽」還提供一系列培訓課程，圖為參賽團隊至企業參訪。（柯宗緯翻攝）

有手搖飲南霸天之稱的「茶之魔手」，日前進軍台北展店引爆話題，近日還有意品牌美學升級！高市青年局主辦「大港經典升級提案競賽」，號召「茶之魔手」、「鴨肉珍」等10家經典企業，祭出總獎金50萬元及培育資源，號召全台創意青年組隊參賽，為企業打造專屬高雄限定款產品包裝或企業IP吉祥物。

去(112)年佳作團隊「快樂打工人」為御宿企業設計全新的品牌識別LOGO獲企業讚賞採用。（柯宗緯翻攝）

青年局局長張以理指出，「大港經典升級提案競賽」已邁入第4屆，透過「企業出題、新創解題」機制，讓企業盤點自身改造需求，重新詮釋其品牌形象，也提供青年盡情揮灑創意的舞台及市場試煉機會，期望建立雙方良好持久的合作關係，攜手為新創人才培育挹注強而有力的支持，以促進青年創、就業，進而帶動高雄產業發展轉型，為高雄的設計產業注入新活力。

青年局指出，去年第3屆競賽團隊成果亮眼，多件設計作品已成功投入市場運用，讓經典品牌華麗再現，也為高雄城市美學貢獻一份心力。如合作品牌「馬可先生食品」已將毛小孩食品品牌識別的包裝設計，實際產出並於部分門市通路上架販售；「御宿企業」也將全新品牌識別LOGO應用於官方網站，並逐步更新在文宣及備品上。

「2024大港經典升級提案競賽」開始徵件，自即日起徵件至5月29日止。（柯宗緯翻攝）

「2024大港經典升級提案競賽」邀集10家經典企業擔綱出題，包含大樹麻油行、不二緻果、牛老大牛肉館、打狗餅舖、正家興蛋糕、志斌食品、桌上賓、茶之魔手、新統一牛排舘、鴨肉珍小吃，競賽題型豐富多樣，品牌IP吉祥物、品牌識別改造、高雄限定產品包裝、旅遊導覽地圖、形象影片企劃等，並期望融入高雄在地特色文化與城市意象，推出高雄限定獨家款式，歡迎各路好手踴躍參賽挑戰。

青年局說明，競賽徵件自即日起至5月29日下午5時止，統一採線上報名投稿；說明會則訂於5月5日下午1時30分在高雄駁二8號倉庫Pinway一樓辦理。更多競賽活動資訊請至高雄市政府青年局官網（https://youth.kcg.gov.tw/）、FB及IG查詢，或洽詢「2024大港經典升級提案競賽」工作小組劉小姐0908-877-831。