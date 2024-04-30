學生以「販售鹽水文化」為主題發想，設計6輛雜細藝文攤車，各攤車集結蜂炮文化、歷史建築、特色產物等，別具特色。（張毓翎攝）

學生以「販售鹽水文化」為主題發想，設計6輛雜細藝文攤車，各攤車集結蜂炮文化、歷史建築、特色產物等，別具特色。（張毓翎攝）

台南市鹽水區月津國小推展美感教育，今年與廣達文教基金會合作舉辦藝術展，30日在月津國小活動中心開幕，除了展出廣達提供的主題畫作之外，學生也以「販售鹽水文化」為主題發想，設計6輛雜細藝文攤車，各攤車集結蜂炮文化、歷史建築、特色產物等，別具特色，展現學生們的創意與巧思。

今天開幕式，包含鹽水區長陳文琪、校友會理事長蔡瑞頒、家長會長林欣霈等人都來參觀見證，學生們一一解說每件作品的特色及創作過程。

月津國小校長丁女玲表示，這次生活畫市集展覽作品中，結合校訂課程帶學生發想不同的攤車形式，以「販售在地文化」為出發點，構思設計6款藝文攤車，希望透過此計畫，培養學生的發表能力和鑑賞力。

校方說，此次展覽的主題與學童生活經驗連結緊密，除了引導學生從歷史主題畫作去賞析藝術美學、學習鑑賞與了解市集文化的變遷，也進一步帶領美術班的學生將課堂所學的藝術概念深化至生活中。

陳文琪說，校方培訓藝術小尖兵擔任導覽員，為師生及社區民眾解說生活畫市集的作品進行解說，樂見月津國小與民間企業協力推動美感教育。