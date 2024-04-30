桃園市中壢區富台國小鄰近中壢1號社宅，因移入人口多學生數增加，然而該校腹地僅有1公頃且校舍老舊，地方期盼遷校興建新校舍。市府教育局回應，目前富台國小學生數未達總量管制，會先將鄰近的文中5用地變更為國中小用地，後續配合捷運延伸線開發，再視人口及住宅分布評估是否遷校。

教育局指出，富台國小坐落於中壢區富台段571地號，占地面積約1公頃，112學年度共有44班學生數1154人，未達總量管制學校，目前遷校並無急迫性，桃市府近2年已投入2000多萬元協助該校更新設施設備，優化校園環境。因應鄰近社會住宅與捷運延伸線開發，同時考量鄰近1.8公里處還有龍興國小將於2027年上半年竣工，將參照該區人口數據及住宅分布，以學區劃分調整方式提前預備因應。

市議員謝美英說，富台國小問題不在學生數未達總量管制，而是校舍太老舊，過去老是在花錢修修補補，更應該「砍掉重練」。她說，未來中壢延伸線在此興建站體，建議富台國小遷往文中5用地，而捷運就蓋在富台國小現址，不僅可讓師生擁有更好的學習環境，可順勢開挖地下停車場解決周邊老舊社區停車位不足問題，也讓未來的捷運站可臨中山東路，兼顧地方需求、學生就學權益及捷運興建發展，才能創造三贏局面。

市議員魏筠則說，富台國小校舍老舊，現況下師生在校園內就是很擠，她在去年底關心此事，教育局也說要評估遷校至文中5用地，然而該處人口增加趨勢明顯，未來有體育園區又有捷運，遷校需要好幾年時間，教育局政策不應該反覆，應該現在就要未雨綢繆及早做準備。