HTC表示，由於《遇見你》是以紀錄片的形式呈現，仰賴拍攝參與者在虛擬環境中的體驗，與傳統的戲劇或電影製作方式，有著精心策劃的劇情和腳本不同。為了確保第四季《遇見你》已故主角，13歲就早逝的Seo-Jun，可以與父母在虛擬實境中「真實」互動。因現實中的父母和虛擬Seo-Jun分別位於不同的空間，要如何讓虛擬Seo-Jun知道父母的位置和動作，需使用強大的即時（real-time）影像合成及動作捕捉技術，方能呈現流暢自然的動作表現。

因應這項挑戰，製作團隊PONY Games、特效團隊IOFX以及技術顧問NIEPCE studio透過VIVE Mars CamTrack虛擬製作系統做到精準追蹤，根據實際動作捕捉相對位置，讓虛擬Seo-Jun能對父母的動作、移動和行為做出反應，並將這些真實感受傳遞給觀眾，成功完成了這一創新且艱難的任務。《遇見你》曾於四年前推出一段名為「母女在VR中重聚」的YouTube影片，引起全球矚目。現在進入第四季，又導入HTC VIVE的創新科技，帶來更多感動人心的時刻。