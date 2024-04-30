與在加薩(Gaza)和以色列戰鬥的哈瑪斯(Hamas)一樣，真主黨也有一個用來運送戰士和武器的隧道網絡。真主黨是伊朗在中東地區最強大的代理人，至今將戰鬥限制在以色列北部地區。以色列已經表示，已準備好將真主黨從邊境趕走，但目前還不清楚如何實施。

在以色列北部第一次大規模撤離時，約6萬名以色列居民被迫離開家園，至今無法安全返回，這促使以色列國內越來越多人要求，採取更加強硬軍事行動，打擊真主黨。

以色列前國安顧問Eyal Hulata表示，以色列應該宣佈未來幾個月的一個日期，屆時流離失所的以色列平民將重返家園，以迫使真主黨減少炮擊，或是全面引發戰爭。他說，以色列有責任讓平民返家。

真主黨領導人Sayyed Hassan Nasrallah則在二月時警告，以色列北部的居民「將不會返回」家園。

以色列軍方在四月時表示，為與真主黨的開戰，已完成進一步準備，主要以後勤為重點，包括對預備役人員進行大規模動員。

以色列和真主黨之間的衝突，很可能造成巨大的傷害。在2006年的戰爭中，黎巴嫩有1200人被殺，以色列有158人喪生。

自去年10月以來，已有300多人在以色列北部邊境的戰鬥中喪生，其中主要是真主黨武裝分子。

以色列退役將領Assaf Orion說，兩邊爆發戰爭的可能性越來越大，戰爭的轟炸強度可能是加薩走廊的十倍。他說，與真主黨的戰爭強度相比，加薩有如在公園散步一樣的輕鬆。

如果戰爭真的爆發，以色列很可能會先轟炸黎巴嫩南部的目標，然後才會出動士兵跨過邊境至少10公里。真主黨很可能動用估計超過15萬枚火箭彈，襲擊以色列城市。