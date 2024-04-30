輕判、輕罰也是鼓勵犯罪？大陸河南省長垣市，日前發生一起疑似霸凌事件，有女子於凌晨1時許，於一處商店街，偶遇石某和夏某等人，她便遭拖至公廁施暴，不僅毆打、撕扯衣服，甚至還逼她抽菸，一旁的人還錄影拍照上傳到網路，施暴人遭逮後，僅居留13天並罰款約4500元；對此，網友則認為「拘留太輕了，最少要判一年...」、「犯罪成本太低了」。

綜合陸媒報導，24日凌晨1時許，河南省長垣市警方接獲通報，有董姓女子於蒲西街道某商業街偶遇石某與夏某，不料，2人將她拖到公廁交給崔某，而崔某為了要追求精神刺激，便毆打她，還撕扯身上的衣服，甚至逼她抽菸，但沒想到女子還被一旁的程某、石某與夏某，直接用手機錄影，並且起鬨助威，最後也將拍下的影片，轉傳給施暴的崔某。

對此，長垣市警方接獲通後報，立即展開調查，並且迅速鎖定涉犯人員將其逮捕，以崔某為首等4人也被拘留13日，罰款1000元(約新台幣4503元)。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「拘留13天，罰1000有點輕。新加坡鞭刑引進一下」、「犯罪成本太低了，輕判輕罰也是鼓勵犯罪」、「那個打老師一巴掌就判幾年的，怎麼這個就判得那麼輕呢」、「越是小地方的越容易出現霸凌」、「拘留太輕了，最少要判一年，這樣才能在社會上起到警示教育作用」。

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