王莫昀／台北報導

容積率爭議，引發台北巿前後任巿長開槓，京華城29日發出5大聲明，直指該案遭誤解、操弄，淪為各方政治惡鬥下的犧牲品，被「被霸凌」37年，籲請台北巿長蔣萬安將此案盡速移送檢調。

京華城的5大聲明指出，各界應給企業良性的經營環境，而不是政治惡鬥的犧牲品。其容積率的取得過程一切依法，公務人員依法行政，應受尊重！城市進步，必須創新。以公益性、公共性，帶動周邊社區活化與經濟發展，為城市做出貢獻。

並強調，對於斷章取義、惡意誹謗、不實指摘的名嘴及政治人物，將依法提告，以正視聽，也籲請蔣萬安盡速將該案移送檢調，主動調查。

該案屬第三種商業區，京華城表示，基準容積率原本就是560％，台北市郝市府刻意錯誤認定，直到民國105年，經監察院糾正北市府後，確認京華城容積率確實原本即為560％，但已延宕京華城的開發計畫近12年，以致蒙受鉅額損失。再者，民國103年間，京華城遭北市府解除西北側土地的整體開發權益，北市府卻未返還京華城已代西北側地主捐出近600平方公尺土地，導致京華城再次蒙受損失。

京華城是在監察院糾正北市府所回復原本的商三法定容積率560％基礎上，就都市創新，執行大面積開發計畫。至於容積獎勵，京華城指出，源於為都市創新與貢獻，依法申請20％容積獎勵及30％容積移轉、分階段取得，且皆經北市府依法定程序審查及核准在案並已興建中。將來所創設的是具有綠建築鑽石級、智慧建築鑽石級、耐震標章的頂級商辦。