韓國出生率下降趨勢越發陡峭。2月再次跌破2萬人，首爾市宣布率先向有子女的無房家庭提供每月30萬韓元（約新台幣7000元）住房補助，最多可領取2年。

據韓國統計廳24日數據，今年2月新生兒數較去年同期的20020人減少3.3％，達到歷史新低的19362人。2020年12月的19641人是單月新生兒數首次低於2萬人。韓國《中央日報》指出，因為父母不喜歡子女就學時年紀比同學小，而韓國規定滿6歲者在隔年3月開始就讀小學，因此第一季（1至3月）通常出生人數較多，而第4季較少。但現在第一季出生人數也跌到2萬以下，反映出情況日漸嚴峻。

統計廳預測，合計出生率繼2023年創下歷史最低也是全球最低的0.72人之後，今年將進一步下降到0.68人。以季度來看，2023年第四季已已經下跌至0.65人。

韓國政府持續採取「特別對策」以阻止低生育率的惡化。首爾市率先自2025年1月向生育子女的無住房家庭提供住房補助，每個家庭無論收入或年齡每月皆可獲得30萬韓元補助，最多可領取2年。

首爾市表示，該政策目標是防止居民因住房負擔過重遷往其他地區，同時也是為了提高出生率。2023年從首爾遷往京畿、仁川的人口共有32.5萬人，其中61.3％都是因家庭和住房問題移居。

首爾市預計每年將有1萬戶家庭受惠。首爾市長吳世勳指出，有子女的無房家庭長期都被排除在補助對象外，屬於政策死角，明年生育的無房家庭可以立即得到補助，希望藉此向因住房負擔而不敢生育的夫婦給予實質幫助。