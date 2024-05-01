周日（5月5日）立夏節氣報到，專研塔羅的小孟老師在臉書上分享，立夏代表告別春季，夏季即將開始，這段時間雷雨增多，梅雨來到，農作物進入旺盛生長的時期，他提醒，立夏相關習俗與禁忌要留意，別誤踩地雷，影響個人運勢，另外，也可趁此時機開運，做善事累積福德。

▌立夏習俗

1、吃立夏蛋

俗話說「立夏吃了蛋，熱天不疰（ㄓㄨˋ）夏」，立夏這天起天氣漸漸炎熱，小孩食慾容易減退，後來女媧娘娘指點百姓，吃煮熟的雞、鴨、鵝蛋，可以解「疰夏」、因此後來的人才會在立夏吃蛋。

2、立夏吃涼性與溫性水果為佳，如蘋果、檸檬、櫻桃、葡萄等，但不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間、蔬菜可吃苦瓜、小黃瓜，也可多喝綠豆湯，清草茶。

▌立夏禁忌

1、不可以坐門檻

民間相傳立夏是門神的生日，忌諱坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易黑暗。

2、不要在正門口穿鞋

立夏門神生日，在正門口穿鞋容易惹怒門神，建議在門口旁穿鞋，避開門神比較好。

3、忌吃過補氣食材

立夏不宜吃太補，不然容易上火、喉嚨乾癢、胸悶、氣血循環變差，最好多吃退火食材。

4、忌躁動與衝動

立夏不宜躁動，夏天炎熱容易與人結怨，不宜講話太直，也不可衝動投資，以免投資失利。

▌立夏開運

今年立夏是5月5日，用5枚1元硬幣放在靠門處，放5天再到便利商店捐零錢，即可做善事，代表五福臨門，累積福德。

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