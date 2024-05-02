共同社報導，美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）當地時間1日出席眾議院軍事委員會的聽證會。考慮到保護美國及盟友免受增強軍力的中國大陸和北韓的威脅，他表示在印度太平洋地區需要更多的海基型「標準3型」（SM-3）攔截飛彈（SM-3），強調擴充攔截飛彈的必要性。

「標準3型」可用於攔截短程和中程彈道飛彈。4月為擊落伊朗射向以色列的彈道飛彈，美軍首次在實戰中投入使用。日本海上自衛隊的神盾艦搭載有「標準3型」，韓國政府也於4月26日決定為在海軍配備而購買。

戴杜羅指出，「標準3型」在以色列防衛戰中「很有效」，強調考慮到印太地區未來的威脅和美軍的威懾力，需要更多的「標準3型」。

報導稱，中國大陸設想在台灣突發事態時，採取限制美軍靠近近海的「反介入／區域拒止」（A2／AD）戰略，部署有大量可抵達日本的中程彈道飛彈。北韓也在推進彈道飛彈開發。美軍對此將採取應對。