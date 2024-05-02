台中市長盧秀燕2日頒贈第285萬名等共10人幸福好禮。（陳淑娥攝）

台中市第285萬名陳先生（中）5年前在烏日購屋，成為第285萬名幸運兒，他今天開心抱走10萬好禮大獎。（陳淑娥攝）

台中市總人口數今年4月19日正式突破285萬人，市府2日舉辦「市民超越285萬人 宜居台中好幸福」達標記者會，市長盧秀燕頒贈第285萬名等共10人幸福好禮；其中，第285萬人陳先生從彰化縣遷入，5年前在烏日購屋，因孩子就學因素，近期遷入台中，今天開心現身，驚喜成為台中幸運兒。

記者會今在市政大樓惠中樓1樓舉行，4隻來自機械星國的機器人與外星人也上場同樂，盧秀燕帶領來賓手持金槌敲開金蛋，宣布幸運得獎名單，立法院副院長江啟臣、台中市議會議長張清照、市議員劉士州、林霈涵、民政局長吳世瑋、交通局長葉昭甫、觀旅局長陳美秀、數位治理局長林谷隆均共襄盛舉。

「台中人口不減反增！」盧秀燕表示，根據內政部昨最新人口統計，台中市總人口數已達285萬326人，人口持續正成長，顯示民眾對台中市的肯定及未來發展具高度信心，台中市也多次受媒體評比及網路票選為台灣最宜居的城市、年輕人最想移居的城市之一，這是所有市民共同努力打拚的豐碩成果。

盧秀燕提到，台中市111年及去年自然增加率連續兩年位居6都第2，今年1月至3月累計粗結婚率及2月社會增加率皆為6都第1，顯示台中除吸引外縣市民眾遷入落地生根外，市府積極建構全齡友善的宜居環境，讓市民朋友願意在台中這座城市開啟人生的幸福篇章、育養下一代。

市議會議長張清照指出，台中近幾年在經濟、交通、建設、社會福利等政策都有很好的表現，未來一定會更好；立法院副院長江啟臣指出，身為台中市民，他深感榮幸，台中市在盧市長、每位公務人員和市民的努力下，一定會成為永居幸福的城市。

第285萬名彰化陳先生因烏日離老家近，加上三鐵共構交通便利，5年前在烏日購屋，因工作關係及考量小孩學區選擇，近期遷入台中。陳先生說，當時接到通知電話以為是詐騙，後來陸續接到戶政、公所來電，終於證實，很開心成為第285萬名幸運兒，開心獨享市值逾10萬元豐富好禮。

另外，其他4名幸運兒包括3名男性及1名女性，同樣為外縣市遷入人口，每人可獲得市值逾2.5萬元幸運好禮；另5位新生兒，2名男寶寶及3名女寶寶，可獲得市值逾1.5萬元新生賀禮。