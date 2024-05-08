台中市議員何文海8日在市議會業務質詢時表示，彩虹眷村每天都吸引不少國內外遊客前來，但眷村旁邊的彩虹公園卻處處斑駁。（何文海提供／馮惠宜台中傳真）

台中市彩虹眷村因彩虹爺爺黃永阜的畫作而聞名，更列為全台十大IG景點，但台中市議員何文海今（8日）在市議會業務質詢時表示，該景點每天都吸引不少國內外遊客前來，但眷村旁邊的彩虹公園卻處處斑駁，且周邊缺乏停車位，造成停車亂象；市府回應相關單位將進一步了解研議改善。

台中市議員何文海8日在市議會業務質詢時表示，彩虹眷村每天都吸引不少國內外遊客前來，但眷村旁邊的彩虹公園卻處處斑駁。（何文海提供／馮惠宜台中傳真）

何文海在現場播放1段影片，影片中看到緊臨彩虹眷村的彩虹公園處處斑駁，也有不少設施待維修，「這就是國際景點的門面？」

何文海也說，彩虹爺爺過世後，市府說要設立紀念專區，但他特別前往，很多遊客都搞不清楚哪些是彩虹爺爺的畫作，也未見導覽解釋，甚至連周邊道路指引也沒有，他除了要求交通局規畫增設停車場，也要求市府橫向溝通做好，不要只有文化局投入，觀旅局也應動起來加強旅遊方面的協助。

何文海說，彩虹眷村每天都吸引不少國內外遊客前來，常見一輛輛的遊覽車載遊客前來，也有不少國外遊客自行前來，由於停車場不足，載客的大車或小車亂停車，或是怠速等遊客上車，讓附近居民苦不堪言。

市府回應，今年1月份彩虹爺爺黃永阜逝世後，文化局隨即於彩虹村設置彩虹爺爺紀念專區，並輪播彩虹爺爺生前影像，以供民眾紀念；後因逢農曆春節，已將紀念專區置換成為民眾互動區，提供遊客彩繪留言，打造由民眾共創的彩繪區。至於彩虹公園圍牆斑駁一事，相關單位將進一步了解研議改善。